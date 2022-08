Fatal Fury veut davantage pousser le solo

Dans les couloirs de la GamesCom 2022, terminé le week-end dernier, le site Twinfinite a pu s'entretenir avec le producteur Yasayuki Oda sur le sujet, licence de baston qui prépare officiellement son retour, et s'il faudra attendre pour en voir davantage, on repart néanmoins avec quelques éléments intéressants :- Oda tient à indiquer que le développement est bien en cours : ce n'était pas une annonce prématurée alors que les idées sont simplement sur le papier (dédicace à certains).- Néanmoins, ce retour étant considéré comme très important pour SNK, il y a encore beaucoup de travail et l'équipe souhaite attendre d'arrivée à un état avancé avant la véritable présentation.- Oda indique que dès son retour chez SNK en 2014 (après une période chez Dimps), son objectif premier était de pouvoir faire revenir la licence un jour ou l'autre.- Si le cœur du jeu tournera bien évidemment, comme le genre le réclame, sur le VS en local comme en ligne, ce nouvel épisode mettra beaucoup plus l'accent sur le solo que les précédents jeux SNK du même genre.- Oui, Terry Bogard sera présent.- Le lore deétant jugé assez complexe, Oda reconnaît qu'une telle attente entre deux épisodes risquent de perdre de nombreux joueurs, et les développeurs ont quelques plans pour surmonter ce problème.