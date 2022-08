Hogwarts Legacy : une quête exclusive PlayStation, et une autre dans l'édition collector

Pour obtenir l'intégralité du contenu de, il faudra apparemment miser sur le bon support, et la bonne version si l'on en croit certains listings. En premier lieu, une quête liée à la fameuse potion Felix Felicis est clairement annoncée en exclusivité pour les supports PlayStation, toutes versions confondues et sans avoir besoin de passer par la précommande, même s'il sera possible de la récupérer autrement ailleurs : l'Epic Games Store la répertorie comme bonus si vous réservez le jeu.Mais ce n'est pas tout car certains revendeurs en ligne comme Amazon indique que l'édition collector à 300 balles aura aussi une quête exclusive, elle apparemment en lien avec la Cabane Hurlante de Pré-au-Lard vu dans le troisième film. Rien n'indique pour le moment si cette quête pourra être récupérée autrement.On attend des précisions de la Warner qui reste encore large pour répondre avec un lancement attendu seulement pour février 2023.