Xenoblade Chronicles 3 : dernière présentation de 8 minutes avant le lancement

Parce que la grande majorité ici présente n'a que peu de notion voire aucune sur la compréhension du japonais, on vous remet le gros trailer overview de, mais cette fois avec les sous-titres FR pour vous préparer tranquillement au lancement prévu en fin de semaine prochaine.On rappelle en passant que l'édition collector attendra le mois de septembre en Europe, et que vous serez tout à fait libre entre temps de ne craquer que pour l'édition standard avant de pouvoir précommander le contenu de l'édition spéciale. Tout cela passera uniquement par le site My Nintendo.