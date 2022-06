Plutôt cool à la fin des années 90 même si incapable de se frotter aux ténors du genre, de la PlayStation à la Nintendo 64,reviendra d'entre les morts avec un pur remake, ajoutant quelques bonus dont des labyrinthes en 3D, et le tout premierpour les quelques jeunes qui n'ont jamais touché au monument.Sortie prévue au milieu de l'été, plus précisément le 26 août, sur tous les supports et avec son édition collector.