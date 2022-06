Sonic Origins : le point complet avant la sortie

En attendant de voir ce que donneraen terme d'intérêt, et on croise les doigts par principe, c'estqui arrive cette semaine (le 23 juin sur tous les supports), et SEGA vient nous faire le point avec un trailer décrivant le contenu du jeu.- Les trois premiers épisodes et Sonic CD- Un mode Anniversaire avec 16/9 et vies illimitées- Un mode classique bien à l'ancienne- Un mode histoire qui enchaîne les 4 jeux avec nouvelles cinématiques de début/fin- Un mode Boss Rush- Un mode miroir- Des défis pour chaque jeu- Des pièces in-game pour agrémenter le mode galerie- Pièces qui serviront à avoir le droit de refaire les niveaux bonus en cas d'échec