En attendant Avowed, Obsidian présente Pentiment, son petit jeu d'enquête

On attend des nouvelles deet, et pour patienter, Obsidian viendra nous offrir une petite originalité avec le nouveau projet de Josh Sawyer, qui effectivement prouve qu'il avait clairement envie de faire « autre chose » après deuxCarn'a pas seulement sa différence graphique pour lui mais également son genre, mettant de coté les principaux fondamentaux du RPG pour nous proposer un jeu d'enquête dans l'Allemagne du XVIe siècle, où l'on suivra un artiste itinérant à travers 25 ans de sa vie, temps qu'il passera à tenter de résoudre une sordide affaire de meurtres.Comme promis, cette nouvelle licence attendue pour novembre (PC, Series, One, Game Pass) aura ce qu'il faut de replay-value, avec un développement libre du héros et tout ce qu'il faut de choix et conséquences.