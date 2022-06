Les 3 Persona arriveront aussi sur Steam & PS5

C'était une évidence et comme nous l'avions deviné, le comboetarrivera bien sur Steam coté PC, en plus du Windows Store, mais également sur PlayStation 5.Néanmoins, Atlus ne souhaite donner aucune date de sortie pour les versions Steam/PS5, laissant entendre que Microsoft aurait bien une exclusivité temporaire sur les derniers supports en date. On rappelle quearrivera sur Xbox Series et le Windows Store le 21 octobre, suivi des deux autres avant la fin d'année, et tous Day One dans le Game Pass.