Entre deux, le studio Flying Wild Hog va tenter le coup de la nouvelle licence avec, annoncé lors des Game Awards 2020 et qui tient cette fois le bon bout avec une date de sortie fixée au 20 septembre 2022 sur PC, PlayStation et Xbox en cross-gen.En voici du coup un nouveau trailer pour savoir à quoi vous attendre : une ambiance far-west, mais en y ajoutant des vampires et autres créatures démoniaques à dégommer avec vos guns et un gantelet électrique.