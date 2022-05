Dragon Quest Treasures prend enfin RDV

C'était le « Dragon Quest Day » et nous n'avons pas assisté à une avalanche d'annonces, on peut même parler du minimum syndical qui a réussi à oublier le cas(qui n'a même plus de fenêtre de sortie), et voici donc ce que l'on peut retenir :(le 1) fait son retour sur mobile, dès aujourd'hui et mondialement.- Le spin-off RPG(qui n'a pas encore de supports annoncés, mais on peut au moins parier sur la Switch) donnera de premières infos concrètes le mois prochain.avance bien.- D'autres jeuxvont sortir cette année.Voilà, c'est tout.On notera juste pour le dernier point que parmi les « autres » jeux, il est tout à fait possible que le remake HD 2D desoit au programme, lui qui n'a pas donné de nouvelles depuis l'année dernière.