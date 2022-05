Gran Turismo 7 : la nouvelle MAJ disponible

Amateurs de bolides, et possesseurs de, sachez que la MAJ 1.15 est en train de se déployer sur tous les territoires avec comme d'habitude une multitude de correctifs et d'améliorations diverses, mais également un peu de contenu gratuit.Trois nouveaux véhicules :- Toyota GR010 Hybrid'21- Suzuki Vision Gran Turismo- Roadster Shop RampageMais aussi :- De nouvelles photos pour le mode Scape- Trois nouveaux « menus » (épreuves)- Trois nouveaux events sur Circuits Mondiaux- Une cinquantaine de dialogues supplémentaires dans le Café- Possibilité de transférer plus simplement ses photos (même sur USB)- De nouvelles peintures pour plusieurs véhiculesEt hop, un habituel trailer pour montrer l'essentiel de tout cela.