Hogwarts Legacy met en avant la DualSense

continue sa communication avec Sony puisque, après le State of Play, en voici une nouvelle (petite) vidéo servant juste à décrire la compatibilité avec la Dual Sense, comme les retours haptiques et bien entendu les gâchettes adaptatives qui seront mises à profit pour les sorts, la préparation de potions et autres, sans oublier pour la forme l'éclairage de la manette qui changera en fonction de la maison choisie (et de la nature de vos sorts évidemment).Toujours pas de date précise par contre, mais on garde cette promesse d'un lancement en fin d'année sur la totalité des supports.