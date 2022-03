The Quarry : l'autre licence horrifique de Supermassive, cette fois avec 2K Games

Les organismes de classification mentent rarement et comme prévu, Supermassive avait bien un autre projet en chantier en dehors du suivi de sa licencedu coté de Bandai Namco :donc, cette fois en collaboration avec 2K Games et d'ores et déjà prévu pour le 10 juin 2022 sur PC, PlayStation et Xbox en cross-gen.En résumé :- Même réalisateur que- Un paquet de stars dont David Arquette et Justice Smith- C'est du slasher forcément- Même style que les autres productions Supermassive (choix, morts, etc)- Fonctionnalités multi de The Dark Pictures (cette fois local & online)- Mode cinéma où… vous ne jouerez pas (choix au hasard)Enfin, le titre sortira également en boîte et coté numérique, une édition exclusive « Deluxe » sera présente avec quelques sympathiques bonus :- Option beaucoup plus gore pour le mode cinéma- 3 filtres horreurs (indé, classique, 80s)- Des tenues rétro (en DLC qui arrivera plus tard)