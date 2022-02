Knockout City va finalement passer F2P

Dans un contexte où une partie du public associe de plus en plus naturellement les expériences multi avec la gratuité (tout en crachant des tonnes de billet en micro-transactions), il est de plus en plus difficile de sortir ce type d'expérience en modèle « premium » et comme d'autres avant lui,en a fait les frais.Car malgré une rapide baisse de prix et des propositions dans le Game Pass et le PS Plus, l'expérience de Velan Studios n'a pas réussi à trouver son public et tout en poursuivant sa carrière avec une Saison 5 le 1er mars, le titre passera ensuite officiellement le cap du F2P, et ce dès le 1er juin 2022.Petit détail : cette modification laissera Velan Studios prendre un statut d'auto-éditeur avec la fin du partenariat avec Electronic Arts.