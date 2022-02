The Wolf Among Us 2 arrivera en 2023

Alors que le premier épisode reste encore aujourd'hui considéré comme l'une des meilleures expériences de Telltale Games,commence enfin à préciser ses plans après de nombreux déboires (fermeture puis réouverture du studio notamment) : la sortie est prévue pour 2023 sur PC et supports PlayStation/Xbox en cross-gen.Sauf changement de plan, cette Saison 2 devrait être livré en un seul bloc (pas de format épisodique donc), avec un scénario se situant cette fois à New York et se déroulant seulement six mois après la première aventure qui remonte tout de même à 2013.