Tiens, Praey for the Gods est dispo

Il aura fallu attendre des années, au point que l'on se souvient vaguement de l'époque où le jeu avait encore « Prey » dans son titre au point de faire râler Bethesda, mais le chantierest arrivé à terme avec un soudain shadow-drop (hier) sur supports PlayStation et Xbox au prix de 30€.Malgré ses allures de production Ueda, on parle ici d'un jeu de survie qui a eu le temps d'avoir sa MAJ 1.0 depuis l'Early Access sur PC, avec de nombreux correctifs, un plus grand monde ouvert et deux boss supplémentaires.Dernier point et non des moindres : s'il existe une version « native » sur PS5 (exploitant la DualSense), ce n'est pas le cas coté Xbox avec uniquement une version One, mais rétrocompatible avec le boost graphique adéquat.