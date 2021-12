VGC : encore 3 ou 4 ans de chantier ''minimum'' pour Star Wars Eclipse

Annoncé lors des Game Awards sans non plus créer la surprise vu les nombreux leaks,revient rapidement faire parler de lui via le très bavard Tom Henderson de VGC, qu'on écoute forcément puisqu'il fait partie de ceux ayant balancé l'information sur l'existence du titre avant son annonce.Il en ressort que si le titre suscite une certaine impatience, nous n'en verrons pas la couleur en magasin avant 3 ou 4 ans « MINIMUM », et ce pour diverses raisons :- Le moteur maison du studio n'est pas (de base) adapté aux structures ouvertes donc il y a du chantier à ce niveau.- Le titre est encore en cours d'écriture (David Cage est très impliqué).- Probablement à cause des accusations de harcèlements et autres, Quantic Dream a un peu de mal à recruter alors que les mecs cherchent 60 nouvelles têtes à Paris et 9 à Montréal.Patience donc.