Halo Infinite : 2 trailers Live à J-9

Environ une semaine nous sépare du lancement de la campagne de(sans risque de nouveau report depuis le passage en GOLD) et en attendant le trailer de lancement, en voici toujours deux vidéos Live pour la forme et faire patienter les fans jusqu'au grand retour du Chief, dont les derniers retours semblent aller dans le bon sens.Pendant ce temps, la partie multi poursuit son début de carrière avec un succès des plus notables, et 343 Industries en profite pour confirmer que dans le cadre du suivi, de nouvelles armes apparaîtront au fil du temps en plus du reste (map, modes, Battle Pass, etc).