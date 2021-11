Pokémon D&P Remake : un trailer pour montrer les légendaires du Parc Rosa Rugosa

Nous sommes à un peu plus d'une semaine du lancement des remakes de, d'ailleurs déjà leaké de partout, mais on fera comme si de rien n'était en accueillant de nouveau trailer mettant en avant le Parc Rosa Rugosa et la possibilité d'y rencontrer les légendaires d'autres générations que la concernée (et pas les mêmes selon votre version).La vidéo rappelle en outre les deux bonus proposés pour ceux qui achèteront le jeu avant le 21 février 2022.