TES V Skyrim - Anniversary Edition dévoile enfin ses tarifs, et le cas de l'upgrade

Bethesda aura attendu d'être 4 jours avant le lancement depour en dévoiler les tarifs et ce sera donc plein pot ou disons « presque » 54,99€ sur la totalité des supports, avec on rappelle en contenu un léger boost technique pour les consoles de nouvelle génération mais aussi et surtout 500 éléments du Creation Club qui vont encore augmenter un contenu déjà de base dantesque : nouveaux donjons/armes/magies/ennemis/boss, quêtes inédites et de petites surprises comme la pêche.A noter que si vous possédez déjà la « Special Edition » sur PlayStation 4 ou Xbox One, l'upgrade vers les consoles supérieures sera gratuite mais ne concernera que le rendu. Si vous voulez bénéficiez des 500 éléments, il faudra payer un surcoût de 19,99€.