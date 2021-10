Gran Turismo 7 : vidéo des coulisses (Collection)

Deuxième vidéo « making-of » (terme bien large) suroù Kazunori Yamauchi va cette fois évoquer, toujours dans son élan de passion, l'aspect collection propre aux amateurs de la discipline et donc comme à chaque épisode le besoin de proposer une fidélité graphique sans faille pour les quelques 400 bolides qui seront disponibles au lancement, avec bien entendu la perspective de multiples ajouts avec les mois/années.On n'aura pas de nouvelles de cet épisode demain lors du State of Play (exclusivement consacré aux jeux tiers) mais Sony ne se privera probablement pas d'un show purement dédié en attendant la sortie prévue le 4 mars 2022 sur PlayStation 5 et PlayStation 4.