KOF XV : Heidern fait sa présentation

SNK passe au 32e personnage du casting deavec Heidern qui ne pourra pas rejoindre la Team Ikari Warriors, cette dernière étant déjà au complet avec Clark, Ralph et Leona. En attendant de savoir où se retrouvera le commandant, en voici toujours comme de coutume un trailer et quelques visuels.7 personnages restent à dévoiler avant le lancement prévu le 17 février 2022 sur PC, PlayStation 5, Xbox Series et PlayStation 4.