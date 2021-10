Rockstar a enfin confirmé l'arrivée de la GTA Trilogy : The Definitive Edition

Les rumeurs étaient beaucoup trop insistantes pour qu'il y ait encore le moindre doute sur la question, et c'est peut-être par précipitation vu ce simple teaser que Rockstar a préféré officialisé son fameux, donc la compilation qui réunira les trois épisodes de l'ère 128 bits :L'éditeur ne confirme néanmoins qu'une partie des rumeurs en parlant d'améliorations graphiques et d'une jouabilité réactualisée, ce qui est encore trop vague pour savoir à quoi réellement s'attendre mais nous en verrons très vite davantage : ça sort « bientôt », et sur la totalité des machines. Même le monde du mobile aura l'occasion de l'accueillir, mais pas avant le premier semestre 2022.