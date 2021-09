Resident Evil 4 VR : trailer et date de sortie

Toujours pas la moindre information, et même confirmation officielle d'ailleurs, pour le remake demais le fameux épisode adapté sur un peu tout ce qui bouge doit dans tous les cas prochainement revenir en réalité virtuelle, exclusivement sur l'Oculus Quest 2 pour le moment, et on nous en annonce une date de sortie : le 21 octobre.Voici un nouveau trailer de cette version qui proposera aussi bien les mouvements complets que la téléportation, et un certain travail sur la refonte du gameplay, jusqu'aux puzzles.