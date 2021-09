Demon Slayer : nouveau trailer pour illustrer l'adaptation du film (et le multi VS)

CyberConnect2 se devait de bien mettre en avant la présence de l'arc « Le Train de l'Infini » dans l'adaptation à venir de: on parle quand même du film qui est le record absolu au Japon en terme de recettes et d'entrées, et qui a également fait une excellente performance sur ce territoire.Une adaptation prévue le 15 octobre qui couvrira donc la Saison 1 de l'anime, le film précédemment cité, tout en rajoutant un habituel mode multi pour l'heure dénué de « méchants » mais le développeur a déjà promis l'arrivée de six démons jouables via 3 mises à jour gratuites (donc deux par deux).