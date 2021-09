GT7 : la campagne sera à connexion obligatoire

Un trailer et une date de sortie ont permis de remettresur la piste de l'actualité et en attendant que Sony se décide à nous fournir une présentation ultra détaillée, pourquoi pas dans le cadre d'un State of Play, apprenez en passant que Yamauchi a confirmé que si le titre proposera d'entrée un mode campagne dans la pure tradition de la série, ce mode fera avec son époque : la connexion permanente y sera obligatoire pour x raisons.On connaîtra les détails prochainement et on rappelle pour ceux qui sont passés à coté du PlayStation Showcase que ce nouveau cru de Polyphony Digital sortira le 4 mars 2022, aussi bien sur PlayStation 5 que PlayStation 4.