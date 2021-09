Shin Megami Tensei V : nouveau trailer

Gros morceau de ma Switch pour les fêtes de fin d'année (en terme d'intérêt du moins),viendra compléter le catalogue J-RPG du moment et s'illustre aujourd'hui un peu plus avec une courte BA s'attardant sur le plus important : le protagoniste lui-même, dit le Nahobino, lycéen doté comme d'autres de certains capacités pour tenter de survivre au milieu d'une guerre impliquant dieux et démons.Sortie toujours prévue le 12 novembre, mondialement, et traduit dans les principales langues.