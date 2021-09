No Man's Sky accueille sa 17e mise à jour

Il est encore difficile de croire à quel point Hello Games a pu sauverd'une tragédie annoncée, mais c'est pourtant plus de 5 ans plus tard que le titre continue de perdurer et de s'améliorer en accueillant une 17e upgrade baptisée « Frontiers » et dont vous pouvez retrouver tous les détailsDésormais, le titre accueille donc un petit principe de city builder en nous proposant de gérer de petites colonies avec tout ce que ça implique, de l'évolution à la gestion des ressources en passant par la mise en place de telle ou telle politique pour tenter de contenter chaque groupe. Sans oublier la défense face à des machines quand vos colonies prennent un peu trop d'ampleur.De fait, la MAJ apporte avec elle plus d'une centaine d'éléments nouveaux pour la décoration, ainsi que de nouvelles améliorations visuelles.