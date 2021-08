Saints Row 2022 : trailer et date de sortie

Le simplement nomméne sera donc pas un reboot dans le sens propre du terme puisqu'on parlera en fait d'une préquelle, donc un épisode qui reviendra à zéro avec la naissance des Saints au cœur de Santo Ileso pour y retrouver les marques de la série : le contrôle des quartiers pour faire de la ville VOTRE ville.On nous annonce un paquet d'armes, un paquet de véhicules, toujours la possibilité de créer son personnage et toujours le mode coopération (à deux).Sortie prévue le 25 février 2022 sur PC, PlayStation et Xbox, sans plus de précisions pour ces dernières, ce qui devrait signifier sans trop de doute du cross-gen.