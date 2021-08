Microsoft Flight Simulator : World Update VI, Volocopter et future extension pour des courses multi

Gros focus surdurant le Xbox Stream avec quatre vidéos, en commençant par la « World Update VI » qui arrivera le 7 septembre pour booster (gratuitement) le rendu des principales villes et monuments des pays juste à notre droite, donc l'Allemagne, la Suisse et l'Autriche. Le même jour arrivera le nouvel avion (allemand) Junkers Ju-52. Par contre, c'est 15 balles.En outre, apprenons qu'on novembre arriveront l'utopie (encore allemande) Volocopter, suivi plus tard cette année d'un autre partenariat, cette fois avec Reno Air Racing Association pour offrir la « première grosse extension » du jeu, à savoir des courses en ligne.