Un Duke Nukem annulé refait surface

Vous n'étiez forcément pas au courant vu que l'information fut maintenue dans le secret pendant plus d'une décennie, mais alors qu'en 2008, 3D Realms continuait de se battre pour essayer de sortir son, Gearbox travaillait de son coté avec Take-Two pour concevoir, une préquelle inédite.Une première bande-annonce faussement temps réel (c'est de la cinématique censée montrer le résultat final) a été livrée par Janimation, s'étant à l'époque occupé de la chose, permettant donc de découvrir qu'on aurait eu affaire à un TPS avec mode coopération à 4. Pourquoi pas…De toute façon, le projet a été annulé à cause d'une opposition des droits entre Take-Two et 3D Realms, tout cela pour voir ensuite Gearbox emporter la licence à jamais… et découvrir qu'en 2021, Gearbox comme 3D Realms sont maintenant copains par obligation puisque tous deux rachetés par Embracer.Tout cela nous rappellera que de toutes les vieilles grandes gloires du FPS (en comptant les rumeurs sur), le Duke reste pour l'heure le seul enfermé dans son coin.