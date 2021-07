The Coalition montre sa (petite) démo technique de l'Unreal Engine 5 sous Xbox Series X

Livrée lors de la GDC mais uniquement en privé un premier temps, la fameuse démo « Alpha Point » est désormais disponible au public, en deux parties, et permettant donc de voir ce que donne les travaux de The Coalition sur l'Unreal Engine 5 en bossant directement sur support Xbox Series X.Bon comme diraient judicieusement certains, « ça ressemble à de l'Unreal Engine quoi », et ce n'est pas faux, mais ça a de la gueule donc c'est l'essentiel et que nous n'en sommes encore qu'aux prémices de l'exploitation des outils de ce nouveau moteur, que le studio exploitera aussi bien pour le futurque pour un projet annexe, bien maintenu dans le secret.