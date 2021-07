Ghost of Tsushima : Director's Cut propose le Story Trailer de son extension

Principal morceau de la version « Director's Cut » de, du moins pour ceux qui ont déjà retourné le jeu d'origine, la fameuse extension accueille aujourd'hui un Story Trailer afin de lever le voile sur ce nouveau chapitre scénarisé, nous emmenant sur l'île d'Iki et son coté bien plus sauvage, autant par la population bien moins branchée « code du samouraï » (on parle ici de pillards en tout genre) que dans la faune : oui, Sucker Punch nous promet encore plus d'animaux tout mignons à découvrir comme des cerfs, des chats, des singes…Bref, une extension qui proposera surtout son lot de nouvelles techniques pour faire parler le style de Sakai, et ce dès le 20 août aussi bien sur PlayStation 5 que PlayStation 4. Une version PS5 qui bénéficiera du 4K/60FPS et diverses améliorations de routine (DualSense, Audio 3D, temps de chargement améliorés…) aussi bien pour l'extension que le jeu d'origine, sans oublier le multi, mais on rappellera tout de même que :- Le titre coûtera 79,99€ sur PS5.- L'upgrade du jeu de base (PS4) à la version PS5 coûtera 30€.- L'upgrade de la Director's Cut (PS4) à la version PS5 coûtera 10€.- L'upgrade du jeu de base (PS4) à la Director's Cut PS4 coûtera 20€.Compris ?