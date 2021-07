Pro Evolution Soccer devient officiellement eFootball, et ce sera bien un free-to-play

Cela pendait au nez de la licence depuis un moment et c'est désormais officiel :vient de mourir, se transformant en le simplement nomméqui comme l'indiquait les dernières rumeurs sera bien un pur free to play aussi bien sur PC que consoles (en cross-gen) d'ici la fin d'année, accompagné peu de temps après d'une version mobile.Un nouveau départ pour une licence désormais sous Unreal Engine, mais donc surtout un titre à service qui ne fera que évoluer avec le temps, avec un contenu forcément réduit à la sortie (seulement 9 clubs sont indiqués pour l'instant) et des options qui s'ajouteront comme le cross-play.Pour ce qui est du modèle économique, c'est encore un peu flou mais il est sous-entendu que certains clubs passeront par la case DLC afin que chacun puisse tout simplement choisir son fétiche, tandis qu'on n'échappera pas au « Pass » saisonnier pour gratter des joueurs, maillots et autres.En vrac, pour ce que l'on sait actuellement en attendant plus d'infos en août :- Lancement du jeu- Option cross-play mais uniquement entre cross-gen de même famille- Possibilité de jouer en local et en ligne- Total cross-play PC & consoles- Mode pour construire sa propre équipe- Mode Ligues en ligne- Arrivée du premier « Match Pass »- Lancement sur mobile + compatibilité manette sur ces supports- Ajout du mobile dans le cross-play- Lancement du premier tournoi eSport