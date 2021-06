Rainbow Six Extraction fait sa présentation

L'un des principaux morceaux du dernier Ubisoft Forward, c'était bien évidemmentqui a d'ailleurs ouvert le show comme de coutume avec Ubisoft, la traditionnelle cinématique CG qui coûte des sous mais qui sert bien à la communication, suivie d'une véritable présentation de gameplay.Même si l'expérience pourra être pratiqué en solo, le must restera de se tourner vers le multi coop à deux ou trois avec plusieurs agents dont certains tirés depour aller exploser la face de représentants extra-terrestres (les Archéens) avec 4 régions à raison de 3 zones à chaque fois, donc 12 au total dans un premier temps.Rebondissant sur le changement de nom, « Extraction » viendra d'une composante de gameplay où les meilleures récompenses seront dans des séquences à haut risques où l'un des agents pourra se retrouver prisonnier. Auquel cas, libre à vous de faire marche-arrière pour tenter de sauver votre compagnon, ou de lui faire un doigt pour empocher le pactole, ce qui empêchera l'agent de participer aux missions suivantes à moins de créer une nouvelle escouade pour rattraper le coup.Sortie prévue le 16 septembre sur PC, PS5, SX, One, PS4 (et Stadia), avec du total cross-play et la possibilité de débloquer de base les 18 agents de départ si vous avez une sauvegarde de