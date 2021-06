Un nouveau trailer pour Tales of Arise

Maintenant que la communication a sérieusement repris autour de, Bandai Namco ne va pas se faire prier pour enchaîner les vidéos jusqu'à la sortie et en voici justement une nouvelle diffusée à l'occasion du show de Geoff Keighley en attendant le bal de l'E3 2021.On retourne attendre le lancement calé pour le 10 septembre sur PC, PlayStation 5, Xbox Series ainsi que sur PlayStation 4 et Xbox One.