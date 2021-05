Level-5 veut un petit billet avec L'Aventure Layton

Grattant comme il peut les fonds de tiroirs le temps de se remettre d'une situation compliquée qui perdure, Level-5 va tenter de se faire un petit billet avec une « Deluxe Edition Plus » de, déjà sorti sur 3DS (2017) puis sur Switch (2018) et qui reviendra donc sur Switch justement dans cette nouvelle version le 8 juillet.Bon en fait, le seul changement, c'est la possibilité de changer le doublage d'origine par celui de la série d'animation proposée il y a quelques temps sur Fuji TV. Voilà voilà… Et Level-5 reste néanmoins sympa en proposant ce « bonus » sous forme de MAJ gratuite pour ceux qui ont déjà la version de base.