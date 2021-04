Returnal : trailer de lancement à J-2

A deux jours de son lancement officiel et alors que les reviews commencent à tomber (notre avis déboulera avant la fin de semaine, promis),termine sa communication avec l'habituel trailer de lancement que voici.Signé Housemarque, le titre incarne la première expérience AAA du studio dans un genre bien différent des habitudes arcade puisque l'on parle d'un rogue-like (avec une certaine dose de narration), et on peut déjà vous dire que c'est très réussi.