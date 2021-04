Inazuma Eleven Heroes reporté en... 2023

Le sketchn'en finit plus et n'est d'ailleurs pas prêt d'arriver à son terme : auparavant prévu pour 2018 dans le cadre de la Coupe du Monde (et exclusivement sur 3DS), le projet a ensuite été reboot pour Switch/PS4 (et mobile), d'abord en 2019 puis 2020 et enfin un vague 2021… jusqu'à apprendre aujourd'hui que le titre était reporté pour la quatrième fois, et ce ne sera non pas pour 2022 mais carrément 2023.Le PDG de Level-5 s'excuse pour tout cela mais tient vraiment à ne pas faire les choses à moitié (et on comprend tant la boîte a besoin de trouver un nouveau souffle) mais veut offrir le plus haut niveau de qualité pour les fans, aussi bien en terme de contenu solo et online. D'ailleurs vu le timing, on peut parier sur une annulation sur PS4 afin de le mettre directement sur PS5…Une vidéo accompagne le communiqué pour montrer l'avance des travaux, sachant que le résultat final sera, on cite, « incomparable » avec ce que vous voyez maintenant.