The Legend of Heroes : Kuro no Kiseki se dévoile un peu plus avec visuels et vidéos [UP]

Le Live pour les 40 ans de la franchisea permis à Falcom d'en montrer un peu plus sur, prochain épisode central de la franchise qui n'a même pas encore de supports attitrés mais personne ne se fera d'illusion et misera naturellement sur le PC et les supports PlayStation, encore plus en voyant que les screens ont les touches PS4 (et éventuellement PS5).On y découvrira notamment un système de combat remanié pour effectivement devenir plus action comme le veut le monde moderne, avec notamment des affrontements sans pure transition avec l'exploration, et une mise en avant des placements aussi bien pour les attaques spéciales (et esquiver ceux des opposants) que pour s'octroyer des bonus selon votre proximité avec tel ou tel allié.Pas encore de date de sortie, et ce n'est pas plus mal pour éviter un report.Petit ajout pour les fans :va avoir droit à une adaptation en anime (prévu pour 2022 au Japon), suivant l'histoire de Rean Schwarzer à travers l'histoire déjà conté dans les quatre JV.