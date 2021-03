Aliens Fireteam : une grosse vidéo de gameplay

Dévoilé officiellement plus tôt dans la semaine alors qu'il est chantier depuis des années (le sujet avait juste été rapidement mentionné fut un temps),revient déjà pour nous montrer une large vidéo de gameplay en partenariat avec IGN.Si l'on savait que l'on aurait affaire à un TPS à coopération obligatoire (3 joueurs, et les bots remplaceront les manquant dans le pire des cas) avec 5 classes et une large gamme de matos, on apprend cette fois que le titre adoptera naturellement une progression façonavec 4 campagnes distinctes, chacune découpée en 3 missions.qui aura d'ailleurs droit dans quelques mois à sa suite spirituelle,, dont le hasard fait que l'on y retrouvera l'une des caractéristiques : des options pour modifier les règles dans chaque campagne sur l'habituel principe de « plus le malus et donc le risque est important, plus vous obtiendrez de récompenses ».Sortie prévue cet été (PC, PS5, SX, PS4, One).