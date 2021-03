Des nouvelles de 8 projets à venir cette année pour nourrir le PlayStation VR

Le « PlayStation VR 2 » (ou quel que soit son nom) a beau avoir été officialisé par Sony, sans présentation et encore moins date pour le moment, ce n'est pas pour ça qu'il faut abandonner la première version et c'est pour cela que le PS Blog a mis en avant de nouveaux titres à venir pour nourrir les possesseurs aussi bien sur PlayStation 4 que PlayStation 5 (via la rétrocompatibilité).Nous aurons doncqui est une adaptation complète du jeu d'origine (avec ses deux extensions), compatible PS Aim et prévu pour le 29 mars, précédé le 17 mars de, jouable aussi bien en VR que sans puisque également prévu sur Xbox One et Nintendo Switch le même jour (déjà dispo sur PC depuis l'année dernière).Et même s'il ne faisait pas partie du show orchestré par le PS Blog, on en profite pour rappeler la sortie le 22 avril de(PS VR et la majorité des casques PC) avec cette nouvelle vidéo de gameplay plein de gens qui ont peur.Cinq autres jeux sont à signaler avec pour commencer, un jeu de survie développé par 17-Bit après une tentative dans le tactique et le shoot (ils aiment visiblement toucher à tout), un studio fondé par Jake Kazdal, passé de SEGA Japan à EA Los Angeles avant de revenir au Japon (il aime visiblement voyager).Un titre full solo attendu pour le printemps 2021, alors que c'est à la saison suivante (donc en été) que débarquera, un FPS sur territoires enneigées avec des grosses explosions et des sessions de ski. Tout est possible.On n'a en revanche aucune précision (hormis que ça sortira cette année) pour, ce simulateur d'agent secret dont le premier épisode avait connu un certain succès critique il y a 5 ans, et même chose pour l'ambitieux MMOavec tout ce que l'on doit attendre du genre : énormément de contenu, gros bestiaire, système de guilde… On croise quand même les doigts pour que le cross-play (avec le Quest et le SteamVR) soit au programme pour avoir une communauté suffisamment « massive » sur les serveurs.Enfin on terminera avecqui n'est pas inconnu dans intéressés du genre puisque non seulement on connaît son existence depuis un moment (il devait sortir l'année dernière l'année) mais ce FPS est surtout signé par les créateurs d', avec cette fois de la coop et une promesse de cross-play entre joueurs PC et PlayStation. On se contentera pour l'heure d'une cinématique avec néanmoins la perspective d'en voir bientôt davantage : le développeur indique que les joueurs pourront d'y essayer (via une démo ou une bêta donc) avant le lancement attendu pour cet été.