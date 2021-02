Ghosts'n Goblins Resurrection : trailer de lancement

C'est aujourd'hui que sortexclusivement sur l'eShop de la Nintendo Switch et au prix de 29,99€, accompagné de l'habituel trailer de lancement que voici pour vous préparer à retrouver Arthur et son vieux caleçon dans une aventure hommage qui permet de fêter les 35 ans de la franchise.A ce propos, notre test arrivera d'ici la fin de la journée, pondu dans un mélange de sueur et de sang.