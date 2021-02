Un trailer pour Atelier Mysterious Trilogy

Koei Tecmo publie le premier trailer de, nouvelle compilation attendue mondialement pour le 22 avril prochain (PC, PlayStation 4, Nintendo Switch), réunissant donc les épisodes « Sophie », « Firis » et « Lydie & Suelle », avec comme petite carotte que le premier cité offrira un chapitre inédit.Il faudra patienter encore un peu pour connaître les tarifs européens mais coté Japon, on sait déjà que ce sera pour plus de 90 balles la trilogie, avec possibilité comme à chaque fois de sélectionner votre épisode à l'unité (l'équivalent de 40€ HT). A noter que que l'achat en dématérialisé vous permettra de repartir avec un Artbook (numérique) tandis que la version boîte ajoutera l'OST (également numérique).