Ys IX : Monstrum Nox se lance sur PS4

Si les USA peuvent officiellement y jouer depuis quelques heures (et le Japon depuis des mois), c'est seulement ce jeudi 4 février que sortira enfinen Europe, dernier épisode en date de la longue franchise de Falcom dont voici l'habituel trailer de lancement.N'oubliez pas que l'on ne parle là que de la version PlayStation 4 vu que les deux autres (sur PC et Switch) devront elles attendre jusqu'à l'été prochain, sans plus de précisions.