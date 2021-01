Retour sur la DA de Ghosts'n Goblins Resurrection

Capcom a livré un deuxième carnet de développeur pouroù l'un des producteurs, Peter Fabiano de son nom, revient sur la direction artistique opté qui effectivement ne laisse pas indifférentes et généralement dans le mauvais sens du terme, mais on nous assure que ce style est voulu par le réalisateur Tokuro Fujiwara et que contrairement aux apparences, ça tourne sous le RE Engine. Comme quoi ce moteur peut tout faire décidément.Sortie prévue pour le 25 février sur la console de Nintendo, sans savoir encore si le titre déboulera un jour ou l'autre sur les supports concurrents.