Konami : Momotaro Dentetsu passe le million (plus gros succès de Konami au Japon depuis 10 ans)

Il l'a fait, chose dont on ne doutait pas vu les débuts mais peut-être pas aussi rapidement : l'épisode Switch de(pour rappel une sorte de Monopoly avec des trains) a passé le statut de million-seller au Japon en comptant le dématérialisé.Les précédents faits :- Le meilleur démarrage de la série.- Bientôt le plus grand succès de la série (770.000 pour l'épisode de 97 sur PS1)- Le meilleur lancement d'un jeu tiers sur Switch au Japon.- L'un des plus gros succès japonais de 2020.- L'un des meilleurs lancements de toute l'histoire de Konami.Et on peut désormais rajouter :- Premier million-seller de Konami de toute la dernière décennie.- Deuxième plus gros succès tiers de la Switch (après).- Plus gros succès de la série.