Kratos a bien débarqué dans Fortnite

C'est donc confirmé : Kratos de la franchise God of War rejoint le casting deavec un ensemble de skin à tout de même 15 balles, où l'on se surprendra néanmoins du fait que tout cela est accessible pour la totalité des joueurs quel que soit le support, hormis l'armure d'or qui elle sera exclusive aux joueurs PlayStation 5.Epic Games parlant « d'autres chasseurs de différentes réalités », on ne doute plus trop de l'arrivée de Master Chief, tout en se demandant si un deal du même genre a été fait du coté de Nintendo.