Un nouveau trailer pour Balan Wonderworld

Square Enix publie un nouveau trailer pour, le fameux petit platformer de Yuji Naka qui proposera dans son univers et ses différents stages plus de 80 costumes dont les pouvoirs ne sont pas les mêmes pour chacun, avec possibilité d'amoindrir la tâche en coopération avec un deuxième joueur (uniquement en local).La sortie est attendue pour le 26 mars 2021 sur la totalité des supports du moment, donc PC (Steam), PlayStation 5, Xbox Series, Switch, PlayStation 4 et Xbox One.