Hwang achèvera la S2 de SoulCalibur VI

Disparu depuis le troisième épisode de la série, Hwang fera son grand retour sur le ring deen incarnant le quatrième et ultime personnage de la Saison 2, sans que l'on sache encore si Bandai Namco a des plans pour une troisième fournée.Hwang qui sera donc disponible ce 2 décembre, accompagné d'un DLC d'éléments de customisation, et d'une MAJ gratuite qui ajoutera notamment une nouvelle arène et quelques objets pour Seong Min-Na.