Red Dead Online aussi en stand-alone

Rockstar commence à préparer l'avenir en désolidarisant ses expériences solo des parties multi (ces dernières étant amenées à évoluer indépendamment) et si ce sera le cas pouren 2021, apprenez que les choses se feront encore plus rapidement du coté du Far West :passera officiellement stand-alone le 1er décembre, et ce sur tous les supports où RDR2 se situe déjà.Le prix sera de 19,99€ pour profiter uniquement de cette expérience multi mais histoire de rameuter du monde (et de relancer un peu le jeu qui a du mal face à son concurrent moderne), le tarif sera de seulement 4,99€ jusqu'au 15 février 2021.Si intéressé, faîtes du ménage sur vos DD ou SSD : Rockstar parle d'environ 123Go de téléchargement.